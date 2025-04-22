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«Очень занятой человек». Рубио не поедет на переговоры по Украине

21:25 889

Госсекретарь США Марко Рубио не отправится в Лондон для участия в переговорах в среду по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

«Госсекретарь Рубио - очень занятой человек. Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определенные планы, они, знаете ли, условны. И в данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать», - отметила дипломат.

Она добавила, что на переговорах в британской столице будет присутствовать Кит Келлог, спецпосланник по Украине, который курирует контакты Вашингтона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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