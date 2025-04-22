Бакинский порт может оказаться в километре от моря

Снижение уровня Каспийского моря может стать одной из самых масштабных экологических катастроф Евразии. По данным нового исследования Университета Лидса (Великобритания), обмеление крупнейшего в мире замкнутого водоёма угрожает как экосистемам, так и жизням более 15 миллионов человек, проживающих в прибрежных районах пяти стран Каспия. Согласно выводам исследователей, ускоренное испарение воды в условиях глобального потепления опережает приток, что ведёт к стремительному снижению уровня моря. Даже при ограничении потепления до двух градусов Цельсия Каспий, по оценкам, может обмелеть на 5–10 метров, потеряв более 110 тысяч квадратных километров своей площади. При сохранении текущих климатических тенденций уровень воды может упасть к концу XXI века на 21 метр.

Каспийское море — уникальная экосистема с высокой степенью эндемизма. Однако обмеление уже оказывает разрушительное воздействие на ряд ключевых видов. Под угрозой исчезновения каспийский тюлень - единственный морской млекопитающий региона, обитающий исключительно в солоноватых водах моря. Снижение уровня воды на 5 метров может привести к утрате до 81 процента его естественных мест обитания. Не менее серьёзные последствия ожидают осетровых, обитающих в северных и мелководных частях моря. Все пять видов каспийских осетров, нерестящихся в реках, уже находятся под угрозой исчезновения из-за перелова и браконьерства. Теперь им может грозить потеря до 45 процентов доступных нерестилищ. Каспий также играет ключевую роль в глобальных миграционных маршрутах птиц, соединяющих Европу, Азию и Африку. Отступление воды и исчезновение тростниковых зарослей, лагун и болотистых берегов угрожает лишить миллионы птиц привычных остановок на пути следования. По оценкам учёных, падение уровня моря на 10 метров уничтожит четыре из десяти уникальных экосистем Каспия. Значительная часть охраняемых территорий, включая природные заповедники с высокой концентрацией видов, исчезнет практически полностью.

Экологические изменения уже отражаются на социально-экономической жизни региона. Исследования показывают, что при дальнейшем снижении уровня воды многие порты и населённые пункты окажутся на значительном расстоянии от новой береговой линии. В частности, расстояние от моря до портов Баку, Энзели и Актау может увеличиться более чем на километр. А в Туркменбаши и Лагани (Россия) отступление воды может составить от 16 до 115 километров. Для судоходства и торговли это означает радикальное сокращение возможностей. В северной части моря уже начались работы по углублению дна, однако темпы падения уровня воды ставят под сомнение эффективность этих усилий. Затруднено и движение судов по Срединному коридору, связывающему Китай, Кавказ и Европу. Танкеры, перевозящие нефть из Казахстана в Баку, загружаются сегодня значительно ниже проектной вместимости - вместо 12 тысяч тонн они вмещают лишь около 7–7,3 тысяч. Контейнеровозы, ранее перевозившие до 350 TEU, теперь ограничены 280. Потери составляют сотни тонн груза на каждые 10 сантиметров снижения уровня воды.