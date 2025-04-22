Путин предложил остановить бои в Украине?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости публикации о разговоре Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге.

Газета Financial Times ранее писала, что президент России якобы озвучил там предложение остановить войну в Украине по нынешней линии фронта.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — заявил Песков агентству.

Песков также назвал переговоры между Россией и США по вопросу войны в Украине непростыми и требующими времени. «Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс трудный и требует много времени, не стоит ожидать немедленных результатов, эта работа не может вестись публично», - сказал в комментарии британской газете Financial Times.

Представитель Госдепартамента в свою очередь заявил изданию, что не может предоставить информации «по сути переговоров».

Издание также приводит слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника, который сообщил, что в Киеве позитивно воспринимают некоторые из идей урегулирования, предложенных президентом США Дональдом Трампом и его командой. Однако он не уточнил, о каких именно инициативах американского лидера идет речь.