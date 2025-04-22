Путин предложил остановить бои в Украине?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости публикации о разговоре Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге.
Газета Financial Times ранее писала, что президент России якобы озвучил там предложение остановить войну в Украине по нынешней линии фронта.
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — заявил Песков агентству.
Песков также назвал переговоры между Россией и США по вопросу войны в Украине непростыми и требующими времени. «Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс трудный и требует много времени, не стоит ожидать немедленных результатов, эта работа не может вестись публично», - сказал в комментарии британской газете Financial Times.
Представитель Госдепартамента в свою очередь заявил изданию, что не может предоставить информации «по сути переговоров».
Издание также приводит слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника, который сообщил, что в Киеве позитивно воспринимают некоторые из идей урегулирования, предложенных президентом США Дональдом Трампом и его командой. Однако он не уточнил, о каких именно инициативах американского лидера идет речь.
*** 22:05
Российский президент Владимир Путин предложил остановить боевые действия на нынешней линии фронта в Украине. Об этом стало известно Financial Times от трех информированных источников.
По словам источников газеты, на прошлой неделе Путин сказал посланнику президента США Стиву Виткоффу, что Россия может отказаться от «претензий» на неоккупированные части четырех областей Украины.
«Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих требований о прекращении вторжения», – пишет издание.
По словам источников FT, после этого США выдвинули предложения, которые включают признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией, а также признание фактического контроля России над теми частями четырех регионов, которые он удерживает в настоящее время.
В то же время европейские чиновники, которые общались с Financial Times, опасаются, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку в сторону США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине – например, признание аннексии Крыма и запрет вступления в НАТО.
«Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он уступил, чтобы Трамп мог заявить о победе», – сказал один из собеседников FT.
СМИ ранее сообщили, что США на переговорах в Лондоне 23 апреля, где будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне, представят свое предложение о признании Крыма Россией со стороны Вашингтона и заморозки линии фронта в рамках мирного соглашения.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев официально не получал таких предложений.
Тем временем президент США Дональд Трамп накануне заявил, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им «мирного плана» по войне в Украине.