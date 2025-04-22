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Зеленский: Украина готова к прямым переговорам с Россией

обновлено 22:55
22:55 1063

Украина может начать двусторонние переговоры с Россией. Такой диалог возможен после полного прекращения огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, россияне боятся вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на намеки со стороны Кремля. Зеленский отметил, что эти сигналы могут говорить либо о страхе, что США выйдут из переговорного процесса, либо наоборот - о желании, чтобы Вашингтон перестал в нем участвовать.

«Что касается любых переговоров - где результаты? Если русские готовы к полному прекращению огня, после полного прекращения огня, с пониманием на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними», - добавил Зеленский.

Комментируя переговоры США и России, Зеленский сказал, что Украина знает много из того, что следует знать ей.

«Я имею в виду именно вопрос Украины», - уточнил он.

*** 22:33

Выход США из переговоров между Украиной и РФ, а также приостановка американской помощи для нашей страны было бы не очень хорошим сигналом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами в Киеве.

«Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, и о жизни. В принципе, я думаю, что это потеря стратегического партнера для Украины. Потому что мы являемся стратегическим партнером», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, это было бы не целесообразно в тот момент, когда Северная Корея, которая совершенно открыто стала союзником России, поставляет снаряды, которыми Москва обстреливает Украину, когда китайские военные уже воюют в Украине, когда Иран открыто является врагом США.

Он также указал, что Украина является союзником США, тогда как РФ – враг.

«Поэтому это очень опасный момент. Мне кажется, не очень хороший сигнал, если Америка выйдет. Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и будет давить на Россию», – добавил украинский президент.

Зеленский отметил, что Украина говорит о безусловном прекращении войны, и на это официально согласилась.

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