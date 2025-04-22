Зеленский: Украина готова к прямым переговорам с Россией

Украина может начать двусторонние переговоры с Россией. Такой диалог возможен после полного прекращения огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, россияне боятся вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на намеки со стороны Кремля. Зеленский отметил, что эти сигналы могут говорить либо о страхе, что США выйдут из переговорного процесса, либо наоборот - о желании, чтобы Вашингтон перестал в нем участвовать.

«Что касается любых переговоров - где результаты? Если русские готовы к полному прекращению огня, после полного прекращения огня, с пониманием на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними», - добавил Зеленский.

Комментируя переговоры США и России, Зеленский сказал, что Украина знает много из того, что следует знать ей.

«Я имею в виду именно вопрос Украины», - уточнил он.