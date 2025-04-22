Китай «выбил» из России большую скидку на газ

Правительство России запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая, сообщает Reuters со ссылкой на обновленный прогноз социально-экономического развития, который подготовило МЭР.

В прошлом году поставки «Газпрома», которые осуществляются по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири», обходились КНР в $267,6 за тысячу кубометров. Цена была на 30% ниже той, что платили клиенты в Европе и Турции ($376,9 за тысячу кубов).

В 2025 году цена газа «Газпрома» для Китая снизится до $247,3, а для европейских и турецких покупателей, наоборот, вырастет до $403 за тысячу кубометров, следует из материалов Минэкономразвития. Скидка, таким образом, достигнет 39% и превысит $150 за тысячу кубометров.

На 2026 год правительство планирует дальнейшее, незначительное снижение цены газа для КНР — до $241,8 за тысячу кубов.

В прошлом году «Газпром» прокачал в Китай 31 млрд кубометров газа, а в этом вывел «Силу Сибири» на проектную мощность — 38 млрд кубов в год. Это, впрочем, компенсирует России менее 20% от довоенного экспорта в Евросоюз, который на пике доходил до 200 млрд кубометров.

С тех пор поставки «Газпрома» на некогда крупнейший рынок сбыта схлопнулись почти в 7 раз, до минимума со второй половины 1970-х годов: 28 млрд кубометров в 2023 году и 32 млрд — в 2024-м.