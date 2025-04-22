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Эрдоган о союзе Турции, Азербайджана и Пакистана

23:15 300

Турция, Азербайджан и Пакистан намерены совместно работать над укреплением двусторонних и многосторонних связей.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит развивать отношения с тюркскими государствами, а также с Пакистаном.

«Мы рады видеть, что действуем согласованно практически по всем вопросам. Я хотел бы поздравить Пакистан с твердой позицией по палестинскому вопросу. Мы полны решимости развивать наши инициативы в предстоящий период», - добавил президент Турции.

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