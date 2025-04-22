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Путин предложил остановить бои в Украине?
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Путин предложил остановить бои в Украине?

Американцы приготовили Киеву «засаду» в Лондоне

22 апреля 2025, 23:35 1066

Прибытие американской делегации на переговоры в Великобританию может быть засадой для Украины. Союзники Киева хотят ее избежать, пишет The Independent.

Редактор издания Сэм Кайли считает, что перед британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми будет стоять непростая задача - он должен удержать на своей стороне «самые большие дипломатические пушки» США, одновременно гарантируя, что не завел Киев в засаду.

По его словам, представители Соединенных Штатов прибывают в Лондон не для проведения переговоров, а для выдвижения выгодного Москве ультиматума.

«Украина не будет иметь другого выбора, кроме как отклонить предложения по замораживанию российского контроля над востоком страны. Зеленского, вероятно, попросят (или скажут) признать де-факто власть Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО», - говорится в материале.

Именно это может служить причиной отсутствия на этих переговорах президента Украины. Францию и Германию также будут представлять министры иностранных дел и советники по вопросам безопасности. Как отмечает автор статьи, эти страны не могут и не хотят признать, что президент Дональд Трамп и его администрация сделали все возможное не для достижения мира, а для закрепления контроля РФ над оккупированными территориями Украины.

Завтра, 23 апреля, в Лондоне состоятся важные международные переговоры по Украине. Встреча пройдет в формате многосторонних консультаций с участием представителей Великобритании, США, Украины, Франции и Германии.

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