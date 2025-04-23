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Взрывы в Одессе

00:22 441

В Одессе поздно вечером 22 апреля были слышны взрывы. В сторону города фиксировалось движение российских дронов-камикадзе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Представители власти в Одессе предупреждали об угрозе дроновых ударов и призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Мэр Одессы, в частности, информировал об опасности ударных беспилотников Киевского района города.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали о движении нескольких групп российских ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Позже военные добавили, что «Шахеды» движутся в сторону Одессы/Черноморска.

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