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США закрывают глаза на военные преступления России

11:23 901

Администрация главы США Дональда Трампа отменила или ограничила ключевые инициативы, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине, пишет The Washington Post.

В частности, США вышли из европейской международной группы, которая занималась фиксацией нарушений международного права во время российского вторжения. Также прекращена работа группы Минюста по расследованию военных преступлений и ликвидирована программа ареста активов подсанкционных российских олигархов.

Упразднена должность координатора, ответственного за сбор разведданных о преступлениях РФ. Эта позиция создана по двухпартийной инициативе, в частности, конгрессменом Джейсоном Кроу, который заявлял следующее: «Должность координатора преступлений... имеет задачу привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил против украинского народа. Если Трамп и директор нацразведки Тулси Габбард хотят достичь мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности... Сейчас эта администрация показала, что готова выпустить Путина с крючка».

Также распущена межведомственная группа, которая работала под руководством этого координатора. Эли Розенбаум, бывший руководитель группы расследования военных преступлений Минюста, заявил: «Это очень тревожный отказ от обязательств США по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии».

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