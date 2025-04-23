Американцы поставили ультиматум Украине и России

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Clash Report.

США прекратят посредничество в переговорах по завершению войны в Украине, если не получат положительного ответа на свои мирные инициативы.

«Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам», — заявил он.

Ранее сообщалось, что США предложили план, включающий признание Крыма частью России и замораживание линии фронта на текущих позициях. Встреча для обсуждения этого предложения в Лондоне была отменена.

По данным Bloomberg, США готовы признать Крым российским в рамках мирного соглашения, а The Washington Post писала, что план также предполагает официальное признание контроля России над оккупированными территориями.

На этой неделе спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф продолжит переговоры в России.