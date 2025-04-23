Банк ABB начинает партнерство с Давосским форумом

Банк ABB начинает сотрудничество со Всемирным экономическим форумом (Давосским форумом). Такое партнерство еще больше укрепит международные связи Банка. Банк ABB будет участвовать в мероприятиях, которые Форум организует в разных странах мира, представлять своих спикеров на дискуссиях, а также налаживать деловые связи с новыми партнерами, включая инвесторов.

В рамках визита представители Всемирного экономического форума также провели встречу в Главном офисе Банка ABB в Азербайджане. Им была представлена информация о деятельности Банка, его стратегических целях и успешных проектах, реализованных в последние годы. Обсуждались перспективы будущего сотрудничества, возможности, которые Банк ABB может получить от партнерства с Форумом, а также опыт других крупных банков мира в этой сфере. В ходе встречи также был подписан документ о партнерстве между Банком ABB и Всемирным экономическим форумом.

Всемирный экономический форум, более известный как Давосский форум, проводится с 1971 года. Его основная цель — объединить глав государств и правительств, международные организации, ученых, бизнес-структуры и предпринимателей, а также обсуждать и организовывать реализацию новых международных экономических проектов.

Форум оказывает значительное влияние на мировую политику и международные отношения. Выдвигаемые здесь новые идеи и инициативы направляют мировую экономику. Азербайджан активно представлен на Всемирном экономическом форуме с 1995 года.

Актуальная информация о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB доступна в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.