В России возбудили дело против Apple из-за радужных обоев

Таганский районный суд Москвы возбудил уголовное дело против американской компании Apple из-за «пропаганды ЛГБТ». Дело заведено по части 3 статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения с использованием интернета).

Ответчиком выступает Apple Distribution International LTD, зарегистрированная в Ирландии. Она является основным владельцем ООО «Эппл Рус» — российской дочерней компании Apple. Юрлицу грозит штраф до 4 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания по делу еще не назначена.

В карточке на сайте суда не указано, что стало поводом для составления протокола о «пропаганде ЛГБТ». По данным Baza, претензии Роскомнадзора могут быть связаны с обоями и циферблатами с символикой ЛГБТ, приуроченные к «Месяцу гордости» (Pride Month), который традиционно проходит по всему миру в июне.

Обои в честь Прайда были у Apple и раньше, но после обновления их выделили в новую категорию, отмечает Baza. До этого Apple неоднократно привлекалась в России к административной ответственности. В частности, в ноябре прошлого года Таганский суд Москвы назначил Apple Distribution International Ltd. штраф в размере 3,6 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

После начала полномасштабной войны в Украине Apple ушла из России и приостановила продажи всех своих продуктов. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. В список товаров, разрешенных для параллельного импорта, вошла в том числе продукция Apple. В декабре 2022-го Путин подписал закон, который ввел полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии».

После этого российские онлайн-кинотеатры и видеосервисы начали штрафовать за «пропаганду ЛГБТ» среди несовершеннолетних в фильмах и сериалах, а книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона. 30 ноября 2023 года Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ».