США боятся жесткости Украины

Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность тем, что Украина может вернуться к жесткой позиции на переговорах с Россией, что, по его мнению, осложнит достижение прогресса.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Переговоры между США, Украиной и странами Европы, запланированные на 23 апреля в Лондоне, были отложены. Причиной стал отказ большинства министров иностранных дел поддержать предложенное соглашение о прекращении войны.
Рубио отменил визит в Лондон, что фактически сорвало встречу с участием глав МИД Великобритании, Украины, Франции и Германии.
Источник в ЕС сообщил, что Вашингтон опасается возвращения Киева к прежним жестким требованиям, что, по мнению США, исключает возможность прорыва.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что США могут выйти из посредничества, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. Он выразил надежду на соглашение уже на этой неделе, однако большинство дипломатов скептически относятся к таким прогнозам, отмечая глубокие разногласия между сторонами.