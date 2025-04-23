США боятся жесткости Украины

Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность тем, что Украина может вернуться к жесткой позиции на переговорах с Россией, что, по его мнению, осложнит достижение прогресса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переговоры между США, Украиной и странами Европы, запланированные на 23 апреля в Лондоне, были отложены. Причиной стал отказ большинства министров иностранных дел поддержать предложенное соглашение о прекращении войны.