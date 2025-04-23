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Мехрибан Алиева ознакомилась с Домом народных собраний в Пекине

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12:56 936

23 апреля первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, ее дочь Лейла Алиева и другие члены семьи ознакомились с Домом народных собраний в Пекине.

Дом народных собраний, расположенный в центре Пекина, на западной стороне площади Тяньаньмэнь, является государственным дворцом, здесь проводятся государственные мероприятия и церемонии на самом высоком уровне, в том числе съезды Коммунистической партии Китая, ежегодные заседания высшего законодательного органа - Всекитайского собрания народных представителей, а также церемонии официальной встречи руководителей зарубежных государств.

Дом народных собраний, построенный в ознаменование 10-й годовщины основания Китайской Народной Республики, был сдан в пользование в 1959 году. Дворец, спроектированный как символ национального единства китайского народа, состоит из трех частей. Комплекс включает в себя Большой и Главный аудиториумы, конгресс-зал, банкетные залы, залы для официальных приемов гостей, а также здание офиса Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В Доме народных собраний имеются залы, названные в честь каждого региона Китая. Дворец открыт для публики в определенные дни месяца, когда нет государственных мероприятий.

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