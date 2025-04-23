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Путин предложил остановить бои в Украине?
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Путин предложил остановить бои в Украине?

Глава «Ахмата» хочет мобилизовать миллион россиян

13:00 2235

В России необходимо мобилизовать миллион человек, чтобы добиться от Запада любых уступок и отбить у европейских стран желание воевать, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Если бы мы мобилизовали примерно миллион человек, вооружили бы их, поставили бы в строй, то могу поклясться, что у наших врагов бравада и желание воевать с нами сразу бы исчезла. У всех бы появилось желание сделать все что угодно, лишь бы мы не дошли до них с этим миллионом», — сказал Алаудинов в интервью RTVI. При этом он подчеркнул, что это его личное мнение, тогда как президент РФ Владимир Путин ранее исключил мобилизацию.

Также командир «Ахмата» назвал «большим спектаклем» попытки президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине. «Самое важное, чтобы мы не оказались теми, кого на заклание принесли в конце этого спектакля. Лучше пусть они между собой делают все что угодно, а мы будем защищать свои интересы. И когда они будут друг друга кончать, похлопаем и скажем: «Молодцы, красавцы, вы друг друга хорошо добили», — отметил Алаудинов.

По его словам, для прекращения войны Украине нужно «просто осознать безысходность своего положения» и «подписать капитуляцию». «После этого мы, где поставим точку, там она и будет стоять», — заключил он.

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал готовить все мужское население России к возможной мобилизации для войны с западными странами. «Нам Европа объясняет, что в 2028–2029 годах (она и ее союзники) будут готовы воевать с Россией. Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать», — отметил Журавлев.

По его словам, в России сейчас достаточно добровольцев, однако необходимо учитывать долгосрочные угрозы. Подготовка к отражению этих угроз должна включать формирование эффективного мобилизационного резерва и четкую работу военкоматов, подчеркнул депутат.

Как отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW), Кремль готовит российское общество к долгосрочной милитаризации и возможному конфликту с НАТО, используя нарративы, которые ранее были задействованы для оправдания вторжения в Украину. В частности, обвинения в «нацизме», с которыми российские чиновники и пропагандисты связывали вторжение в Украину, теперь все чаще направлены не только в Киев, но и на государства Европы.

В январе глава дипломатии ЕС Кая Каллас, ссылаясь на данные европейских разведок, предупредила, что Россия может попытаться атаковать одну из стран Евросоюза уже в 2028 году. Она подчеркнула важность не только увеличения инвестиций в оборону, но и готовности к возможному вооруженному конфликту.

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