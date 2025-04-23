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Успешный результат Центральной ветеринарной лаборатории

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13:05 581

Центральная ветеринарная лаборатория Института пищевой безопасности Азербайджана (AQTİ) и ее региональные отделения в Гахе, Губе, Сабирабаде и Барде успешно прошли международные испытания на компетентность.

Испытания проводились британской компанией VETQAS (APHA SCIENTIFIC) по определению бруцеллеза в образцах сыворотки крови и молока с использованием метода ELISA.

Полученные положительные результаты подтверждают высокий профессионализм и научное качество лабораторий.

Отметим, что Центральная ветеринарная лаборатория AQTİ оснащена современной материально-технической базой и является лабораторией биобезопасности второго уровня, соответствующей международным требованиям.

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