Успешный результат Центральной ветеринарной лаборатории

Центральная ветеринарная лаборатория Института пищевой безопасности Азербайджана (AQTİ) и ее региональные отделения в Гахе, Губе, Сабирабаде и Барде успешно прошли международные испытания на компетентность.
Испытания проводились британской компанией VETQAS (APHA SCIENTIFIC) по определению бруцеллеза в образцах сыворотки крови и молока с использованием метода ELISA.
Полученные положительные результаты подтверждают высокий профессионализм и научное качество лабораторий.
Отметим, что Центральная ветеринарная лаборатория AQTİ оснащена современной материально-технической базой и является лабораторией биобезопасности второго уровня, соответствующей международным требованиям.