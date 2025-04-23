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Российские банки придумали, как обойти санкции

14:40 601

Российские банки, находящиеся под западными санкциями, разработали систему «Китайский маршрут» для проведения расчетов с китайскими партнерами в обход SWIFT и западных регуляторов, сообщают зарубежные СМИ. Система действует через посредников в «дружественных» юрисдикциях, исключая использование западных счетов и платежных каналов.

Крупные банки, включая те, что находятся под санкциями, используют сеть частных платежных операторов для аккумуляции транзакций с последующим взаимозачетом. Это обеспечивает скорость, минимизирует издержки (комиссия 0,5–1%) и снижает риск отслеживания. Прямые расчеты возможны для несанкционных поставок с контрагентами из 11 китайских провинций по официальному курсу.

Клиринг проводится еженедельно, с конца апреля планируется вторая сессия. Средства доставляются за два дня без сбоев. Система ориентирована на крупный бизнес, но требует ручного согласования операций, а возврат НДС остается проблемным.

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