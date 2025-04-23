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Apple и Meta оштрафовали на крупную сумму

15:00 126

Еврокомиссия (ЕК) решила оштрафовать технологические гиганты Apple и Meta за нарушение антимонопольного законодательства на 500 млн евро и на 200 млн евро соответственно. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия установила, что Apple нарушила свое обязательство в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), а Meta нарушила обязательство DMA предоставить потребителям выбор сервиса, который использует меньше их персональных данных. Поэтому Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 500 млн евро и 200 млн евро соответственно», - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что «оба решения были приняты после обширного диалога с заинтересованными компаниями, позволившего им подробно изложить свои взгляды и аргументы».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз принял решение пока не штрафовать американских технологических гигантов Apple и Meta за нарушение антимонопольного законодательства из-за торговых переговоров между ЕС и США. По ее сведениям, изначально Еврокомиссия планировала объявить о штрафах во вторник, однако после встречи еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича с представителями американской администрации в понедельник в ЕС решили повременить с начислением штрафов, чтобы не ставить под угрозу ведущиеся торговые переговоры Евросоюза с США.

При этом в апреле портал Euractiv сообщал, что Брюссель намерен начислить Meta штраф более чем на 1 млрд долларов.

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