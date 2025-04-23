Россия и Китай построят АЭС на Луне

Россия и Китай планируют создать атомную электростанцию (АЭС) на Луне для энергоснабжения Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Об этом заявил главный инженер миссии Пэй Чжаоюй на презентации в Шанхае, сообщает Reuters. Помимо АЭС, энергоснабжение лунной базы будут обеспечивать гигантские солнечные батареи.

В материале издания отмечается, что Китай намерен заложить основу для обитаемой базы на Южном полюсе Луны с помощью миссии «Чанъэ-8», запуск которой намечен на 2028 год. На первом этапе на Луну отправят посадочный модуль, луноход и робота для изучения ресурсов и рельефа, чтобы определить место для станции и посадки грузовых кораблей. На втором этапе будет создан центр управления, организована доставка крупных грузов, а также орбитальные модули для энергоснабжения, связи и транспорта. Полностью управляемую станцию планируется завершить к 2036 году, отметил замгендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев. Цель базы — проведение научных исследований для изучения и освоения Луны.

Соглашение о сотрудничестве по ILRS Россия и Китай подписали в марте 2021 года, а в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин его ратифицировал. Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал, что российские специалисты разрабатывают ядерную энергоустановку для базы, которую планируют установить на Луне в 2033–2035 годах. По его словам, Россия уже решила ключевые технологические задачи для этого проекта.

В 2024 году к проекту присоединились 12 стран, включая Беларусь, ОАЭ, Пакистан, Турцию и ЮАР. Китай рассчитывает привлечь к ILRS 50 стран, 500 научных институтов и около 5 тысяч исследователей из-за рубежа.