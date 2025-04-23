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Все об электронном больничном

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15:15 1082

Электронный больничный лист является основным документом для расчета пособия, выплачиваемого застрахованным лицам в случае временной утраты трудоспособности.

Об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, с функциональной точки зрения этот документ является альтернативой традиционным больничным листам, оформляемым на бумажном носителе, представленной в электронном формате: «Электронный больничный лист формируется в цифровом виде через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) и передается в Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ) на основе соответствующих системных интеграций. Такой подход оптимизирует рабочий процесс по сравнению с традиционной процедурой, сокращает документооборот и обеспечивает эффективность. Для оформления электронного больничного листа уполномоченным врачам необходимо получить юридическую подпись SİMA İmza и доступ к системе ГФСЗ. При несоблюдении вышеуказанных технических и юридических требований больничный лист, оформленный на бумажном носителе, будет считаться недействительным и не будет принят со стороны ГФСЗ».

Специалист сообщила, что составлять электронные больничные листы можно также с помощью мобильного приложения Elektron Səhiyyə: «Загрузив соответствующее приложение на мобильные устройства, врач может получить доступ к процессу формирования электронных бюллетеней. Страхователи (работодатели) могут получить электронные больничные листы через соответствующую подсистему «Труд и занятость» (ƏMAS) Государственного фонда социальной защиты. А для медицинских учреждений этот документ доступен через ЕИСЗ. Для граждан электронные больничные листы доступны через мобильное приложение Elektron Səhiyyə. Граждане также могут запросить копию своего больничного листа в медицинском учреждении, в которое они обращаются».

С.Магеррамова отметила, что в случае возникновения трудностей с оформлением электронных больничных листов медицинские учреждения могут обратиться в Call-центр 814.

Если заболевание или травма произошли в нерабочий день, то оказанную гражданину первую помощь и связанную с ней информацию можно зафиксировать через модуль оформления «Справка о применении, сказала специалист Центра цифрового здравоохранения.

По ее словам, соответствующий модуль требует точной и полной фиксации информации о первичном диагнозе пациента, месте нахождения медицинского учреждения, в которое поступило обращение, а также дате и времени обращения: «После ввода этой информации в соответствующие поля системы составляется электронная справка обращения. Данная справка считается основным документом, подтверждающим событие, произошедшее в нерабочий день. Затем на основании данной справки уполномоченный врач через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) может выдать электронный больничный лист, соответствующий этой дате».

Специалист отметила, что такой подход позволяет снизить административную нагрузку на медицинское учреждение, защитить права застрахованного лица, а также упростить документооборот учреждения-работодателя.

Электронный листок нетрудоспособности является основным документом для расчета размера пособий, выплачиваемых застрахованным лицам в случае временной утраты трудоспособности, сказала Севиндж Магеррамова.

По ее словам, чтобы этот документ имел юридическую силу, он должен быть оформлен уполномоченным врачом с использованием юридической подписи SİMA İmza: «Юридическая подпись SİMA İmza является средством, обеспечивающим полную юридическую силу электронной подписи в соответствии с нормативно-правовыми актами, определяющими правовой статус электронных документов в Азербайджанской Республике. Электронный больничный лист, заверенный этой подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажная карта, и имеет статус официального документа. Электронный больничный лист, составленный уполномоченными врачами посредством Единой информационной системы здравоохранения (VSIS), автоматически подписывается юридической подписью SİMA İmza внутри системы, тем самым обеспечивая подлинность, целостность и неизменность документа».

С.Магеррамова сообщила, что после подготовки электронный больничный лист передается напрямую в Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ) через соответствующие интеграции: «ГФСЗ принимает настоящий документ в качестве официального основного документа для осуществления выплат по временной утрате трудоспособности. Такой подход исключает необходимость бумажного документооборота, минимизирует человеческий фактор при обработке данных, повышает безопасность и прозрачность соответствующих данных. В то же время ускоряет и упрощает рабочие процессы как медицинских учреждений, так и застрахованных лиц и работодателей».

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