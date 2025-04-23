Все об электронном больничном

Электронный больничный лист является основным документом для расчета пособия, выплачиваемого застрахованным лицам в случае временной утраты трудоспособности. Об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram. По ее словам, с функциональной точки зрения этот документ является альтернативой традиционным больничным листам, оформляемым на бумажном носителе, представленной в электронном формате: «Электронный больничный лист формируется в цифровом виде через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) и передается в Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ) на основе соответствующих системных интеграций. Такой подход оптимизирует рабочий процесс по сравнению с традиционной процедурой, сокращает документооборот и обеспечивает эффективность. Для оформления электронного больничного листа уполномоченным врачам необходимо получить юридическую подпись SİMA İmza и доступ к системе ГФСЗ. При несоблюдении вышеуказанных технических и юридических требований больничный лист, оформленный на бумажном носителе, будет считаться недействительным и не будет принят со стороны ГФСЗ».

Специалист сообщила, что составлять электронные больничные листы можно также с помощью мобильного приложения Elektron Səhiyyə: «Загрузив соответствующее приложение на мобильные устройства, врач может получить доступ к процессу формирования электронных бюллетеней. Страхователи (работодатели) могут получить электронные больничные листы через соответствующую подсистему «Труд и занятость» (ƏMAS) Государственного фонда социальной защиты. А для медицинских учреждений этот документ доступен через ЕИСЗ. Для граждан электронные больничные листы доступны через мобильное приложение Elektron Səhiyyə. Граждане также могут запросить копию своего больничного листа в медицинском учреждении, в которое они обращаются». С.Магеррамова отметила, что в случае возникновения трудностей с оформлением электронных больничных листов медицинские учреждения могут обратиться в Call-центр 814. Если заболевание или травма произошли в нерабочий день, то оказанную гражданину первую помощь и связанную с ней информацию можно зафиксировать через модуль оформления «Справка о применении, сказала специалист Центра цифрового здравоохранения. По ее словам, соответствующий модуль требует точной и полной фиксации информации о первичном диагнозе пациента, месте нахождения медицинского учреждения, в которое поступило обращение, а также дате и времени обращения: «После ввода этой информации в соответствующие поля системы составляется электронная справка обращения. Данная справка считается основным документом, подтверждающим событие, произошедшее в нерабочий день. Затем на основании данной справки уполномоченный врач через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) может выдать электронный больничный лист, соответствующий этой дате». Специалист отметила, что такой подход позволяет снизить административную нагрузку на медицинское учреждение, защитить права застрахованного лица, а также упростить документооборот учреждения-работодателя.