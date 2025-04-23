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Казахстан проверяет Sputnik

15:33 832

В Казахстане началась проверка местного отделения медиагруппы «Россия сегодня», управляющей сайтом Sputnik Казахстан.

Об этом сообщает ТАСС.

Проверка связана с публикациями, в которых, по сообщениям СМИ, упоминались граждане Казахстана, якобы участвующие в войне на стороне России.

Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что ведомство изучает ситуацию с правовой точки зрения.

«Если юристы установят нарушение национального законодательства, мы направим официальное предписание ресурсу», — сказала Балаева.

Поводом для реакции стало обращение журналиста, указавшего на публикацию, где упоминался казахстанец, воюющий на стороне России.

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