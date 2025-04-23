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Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу

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15:44 1414

Военнослужащие украинской армии на Торецком направлении взяли в плен африканского наемника российских сил. Видео опубликовано на Facebook-странице 49 отдельного штурмового батальона «Карпатская Сечь».

Как свидетельствует запись, пленный гражданин Сенегала рассказал, что учился в России два года. Украинские военнослужащие отмечают, что иностранец планировал эмигрировать в Германию, но ему сказали, чтобы он отправился на линию боевого соприкосновения, заработал денег, и после этого смог бы ехать дальше. Также гражданина Сенегала убедили, что в Европу попасть через Украину проще.

При осмотре у сенегальца обнаружили незначительные ранения. Ему оказали помощь и передали на эвакуацию с фронта.

У пленного нашли также карточки российского банка.

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