Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу

Военнослужащие украинской армии на Торецком направлении взяли в плен африканского наемника российских сил. Видео опубликовано на Facebook-странице 49 отдельного штурмового батальона «Карпатская Сечь».
April 23, 2025
Как свидетельствует запись, пленный гражданин Сенегала рассказал, что учился в России два года. Украинские военнослужащие отмечают, что иностранец планировал эмигрировать в Германию, но ему сказали, чтобы он отправился на линию боевого соприкосновения, заработал денег, и после этого смог бы ехать дальше. Также гражданина Сенегала убедили, что в Европу попасть через Украину проще.
При осмотре у сенегальца обнаружили незначительные ранения. Ему оказали помощь и передали на эвакуацию с фронта.
У пленного нашли также карточки российского банка.