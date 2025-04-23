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Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди

обновлено 17:12
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Профессор Нажи Гёрюр, специалист по землетрясениям Стамбульского технического университета, в новом заявлении, опубликованном в своем аккаунте на X, сообщил, что ожидаемое крупное землетрясение в Стамбуле еще не произошло. Он отметил, что в районе линии эпицентра Кумбургаз в Мраморном море происходит множество землетрясений различной магнитуды, но они не являются крупными.

«Главное землетрясение будет сильнее и превысит 7 баллов. Вопрос землетрясений настолько важен, что о нем нужно говорить не только во время самих землетрясений. Даже если землетрясений нет, необходимо консультироваться и принимать меры. Сначала правительство, затем муниципалитеты и народ должны сотрудничать, чтобы подготовить город к землетрясению. Подготовка города к землетрясению — это не просто изменение города, строительство новых зданий. Создание города, устойчивого к землетрясениям, — это совершенно другое», — сказал Нажи Гёрюр.

*** 16:37 

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и население страны готовиться к разрушительному землетрясению, которое уже «на пороге», передает агентство Anadolu.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш

Он также уточнил, что все учреждения страны, ее граждане должны быть готовы преодолеть возможное стихийное бедствие с наименьшими потерями.

«Надеемся, что мы переживем это мощное землетрясение без последствий и как народ сможем оставить еще одну большую угрозу позади. Но, похоже, ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Нашему народу, всем учреждениям и организациям необходимо быть готовыми и постараться пережить возможное стамбульское землетрясение с минимальными потерями», - заявил Нуман Куртулмуш.

Директор Центра исследований и технологий землетрясений Университета Докуз Эйлюль (DAUM) Хасан Созбилир же написал в соцсети X следующее: «Землетрясение произошло в районе Северной Анатолии. Разорвалась не вся линия эпицентра, а только ее часть. Мы легко отделались».

Напомним, что сегодня, 23 апреля, в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. В течение получаса в городе ощущались как минимум три сильных толчка. Из-за них раскачивались здания во многих районах.

По сообщениям местных СМИ, в Стамбуле возникли проблемы с сотовой связью и доступом в интернет. Мэрия Стамбула сообщила, что власти города не получали уведомлений о серьезных последствиях.

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