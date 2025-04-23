USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.0852
Подписаться на уведомления
Путин предложил остановить бои в Украине?
Новость дня
Путин предложил остановить бои в Украине?

Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим

16:42 500

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта ко всем форматам переговоров, которые помогут добиться прекращения огня и установления прочного мира.

Об этом он сообщил в Telegram, комментируя ситуацию на фронте и атаки по гражданским.

По словам Зеленского, российский удар по автобусу в Марганце — сознательное военное преступление. Он подчеркнул, что подобные атаки на гражданских с применением FPV-дронов происходят регулярно в Херсонской области, Купянске, Покровске и других регионах.

«Мир должен понимать: если Россия применяет такой террор, другие террористы могут это повторить», — отметил он, добавив, что продолжение российской агрессии несет глобальную угрозу.

Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Президент напомнил, что США 11 марта предложили такой вариант, и Украина готова к нему, если Россия прекратит убийства. Во время Пасхи Украина предлагала продлить «тишину» минимум на 30 суток.

«Мы готовы к прекращению огня хотя бы по гражданским объектам. Сохранение жизней — главный приоритет», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская делегация начала встречи в Лондоне и Киев не исключает ни одного формата ради мира. При этом мир возможен только без террора и капитуляции.

Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди
Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди обновлено 17:12
17:12 1853
Алиев в Китае. Начало нового этапа
Алиев в Китае. Начало нового этапа наша передовица; все еще актуально
03:41 6435
Cерия взрывов в центре Москвы
Cерия взрывов в центре Москвы видео
17:03 930
Еще одно мощное землетрясение в Стамбуле. Заявление Имамоглу
Еще одно мощное землетрясение в Стамбуле. Заявление Имамоглу видео; обновлено 16:50
16:50 8173
Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать…
Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать… спецреп о наших бедах; все еще актуально
03:14 4422
Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим
Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим
16:42 501
Встречи Алиева с высокопоставленными чиновниками Китая
Встречи Алиева с высокопоставленными чиновниками Китая фото; обновлено 16:17
16:17 1733
Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу
Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу видео
15:44 1416
Масштабные взрывы на складе боеприпасов в России: что известно
Масштабные взрывы на складе боеприпасов в России: что известно видео; обновлено 15:18
15:18 11465
Украина ответила США: К капитуляции не готовы
Украина ответила США: К капитуляции не готовы обновлено 16:00
16:00 6962
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 13:25
13:25 7927

ЭТО ВАЖНО

Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди
Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди обновлено 17:12
17:12 1853
Алиев в Китае. Начало нового этапа
Алиев в Китае. Начало нового этапа наша передовица; все еще актуально
03:41 6435
Cерия взрывов в центре Москвы
Cерия взрывов в центре Москвы видео
17:03 930
Еще одно мощное землетрясение в Стамбуле. Заявление Имамоглу
Еще одно мощное землетрясение в Стамбуле. Заявление Имамоглу видео; обновлено 16:50
16:50 8173
Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать…
Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать… спецреп о наших бедах; все еще актуально
03:14 4422
Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим
Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим
16:42 501
Встречи Алиева с высокопоставленными чиновниками Китая
Встречи Алиева с высокопоставленными чиновниками Китая фото; обновлено 16:17
16:17 1733
Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу
Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу видео
15:44 1416
Масштабные взрывы на складе боеприпасов в России: что известно
Масштабные взрывы на складе боеприпасов в России: что известно видео; обновлено 15:18
15:18 11465
Украина ответила США: К капитуляции не готовы
Украина ответила США: К капитуляции не готовы обновлено 16:00
16:00 6962
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 13:25
13:25 7927
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться