Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим

По словам Зеленского, российский удар по автобусу в Марганце — сознательное военное преступление. Он подчеркнул, что подобные атаки на гражданских с применением FPV-дронов происходят регулярно в Херсонской области, Купянске, Покровске и других регионах.

Об этом он сообщил в Telegram, комментируя ситуацию на фронте и атаки по гражданским.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта ко всем форматам переговоров, которые помогут добиться прекращения огня и установления прочного мира.

«Мир должен понимать: если Россия применяет такой террор, другие террористы могут это повторить», — отметил он, добавив, что продолжение российской агрессии несет глобальную угрозу.

Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Президент напомнил, что США 11 марта предложили такой вариант, и Украина готова к нему, если Россия прекратит убийства. Во время Пасхи Украина предлагала продлить «тишину» минимум на 30 суток.

«Мы готовы к прекращению огня хотя бы по гражданским объектам. Сохранение жизней — главный приоритет», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская делегация начала встречи в Лондоне и Киев не исключает ни одного формата ради мира. При этом мир возможен только без террора и капитуляции.