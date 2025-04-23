С китайскими компаниями подписано 6 документов по «зеленой энергетике»

В рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай было подписано 6 документов о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. Эти соглашения предусматривают строительство солнечных электростанций общей мощностью 260 МВт, плавучей солнечной электростанции на 100 МВт, системы накопления энергии в батареях мощностью 30 МВт, морской ветровой электростанции минимум на 2 ГВт, развитие еще одного ветроэнергетического проекта на 2 МВт, а также сотрудничество в планировании возобновляемой энергетики и электроэнергетической системы.

Между правительством Азербайджана и ООО Universal Solar Azerbaijan был подписан Инвестиционный договор о проекте солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 МВт. Он предусматривает строительство и эксплуатацию СЭС в Гобустанском районе. На следующем этапе с компанией будут подписаны договоры о купле-продаже электроэнергии, подключении к передающей сети и аренде земли. Ожидается, что станция, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2026 год, будет вырабатывать около 180 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Это позволит сэкономить 39 млн кубометров природного газа и сократить выбросы углерода в атмосферу на 86 тыс. тонн. Сотрудничество с китайской компанией по этому проекту было определено через аукцион. Министерство энергетики и компания China Energy Overseas Investment Co. Ltd подписали Исполнительный договор об оценке, разработке и реализации проекта морской ветроэнергетики в Азербайджане. Согласно договору, будет осуществляться сотрудничество по оценке потенциала ветроэнергетики в Каспийском море, планированию и строительству проектов в этой области. В этих рамках предусмотрено поэтапное сотрудничество по оценке, развитию, проектированию, финансированию, инжинирингу, строительству, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию морской ветровой электростанции минимальной мощностью 2 ГВт.

Еще один документ был подписан между Министерством энергетики, China Datang Overseas Investment Co. Ltd и ООО SOCAR Green. В соответствии с Исполнительным договором об оценке, разработке и реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт с системой накопления энергии в батареях на 30 МВт на озере Беюкшор будет создана проектная компания, через которую будут осуществляться технико-экономическое обоснование, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание. Компания China Datang Overseas Investment Co. Ltd выступит основным инвестором. Кроме того, состоялся обмен Исполнительным договором об оценке, разработке и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 МВт, подписанным между Министерством энергетики, PowerChina Resources Limited и ООО SOCAR Green. Для реализации проекта планируется создание специальной проектной компании и Руководящего комитета. В документе отражены такие направления, как технико-экономическое обоснование, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание проекта. Министерство энергетики планирует оказать поддержку в выделении земельного участка, выдаче соответствующих разрешений и использовании местных ресурсов. Проект также предусматривает возможности интеграции системы накопления энергии в будущем. Ввод станции в эксплуатацию планируется в 2028 году, прогнозируется выработка около 332 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Это означает экономию 73 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углерода на 160 тыс. тонн.