С китайскими компаниями подписано 6 документов по «зеленой энергетике»

Министерство энергетики и компания China Energy Overseas Investment Co. Ltd подписали Исполнительный договор об оценке, разработке и реализации проекта морской ветроэнергетики в Азербайджане. Согласно договору, будет осуществляться сотрудничество по оценке потенциала ветроэнергетики в Каспийском море, планированию и строительству проектов в этой области. В этих рамках предусмотрено поэтапное сотрудничество по оценке, развитию, проектированию, финансированию, инжинирингу, строительству, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию морской ветровой электростанции минимальной мощностью 2 ГВт.

Еще один документ был подписан между Министерством энергетики, China Datang Overseas Investment Co. Ltd и ООО SOCAR Green. В соответствии с Исполнительным договором об оценке, разработке и реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт с системой накопления энергии в батареях на 30 МВт на озере Беюкшор будет создана проектная компания, через которую будут осуществляться технико-экономическое обоснование, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание. Компания China Datang Overseas Investment Co. Ltd выступит основным инвестором.

Кроме того, состоялся обмен Исполнительным договором об оценке, разработке и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 МВт, подписанным между Министерством энергетики, PowerChina Resources Limited и ООО SOCAR Green. Для реализации проекта планируется создание специальной проектной компании и Руководящего комитета. В документе отражены такие направления, как технико-экономическое обоснование, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание проекта. Министерство энергетики планирует оказать поддержку в выделении земельного участка, выдаче соответствующих разрешений и использовании местных ресурсов. Проект также предусматривает возможности интеграции системы накопления энергии в будущем. Ввод станции в эксплуатацию планируется в 2028 году, прогнозируется выработка около 332 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Это означает экономию 73 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углерода на 160 тыс. тонн.