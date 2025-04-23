Путин готовит Россию к будущим войнам

России следует расширять мощности оборонно-промышленного комплекса, чтобы подготовиться к военным конфликтам будущего, заявил в среду на заседании Военно-промышленной комиссии президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, российские оборонные заводы уже вдвое увеличили выпуск средств поражения, систем связи и РЭБ, а также направили воюющей в Украине армии 4 тысячи бронемашин и танков, 180 самолетов и вертолетов и более 1,5 миллиона беспилотников, в том числе 4 тысячи управляемых по системе виртуальной реальности (FPV).

«Знаю прекрасно и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает», — посетовал Путин.

Он добавил, что на текущий год ВПК поставлены «еще более масштабные», чем ранее, задачи, а программа расширения мощностей оборонных заводов затронет более 400 предприятий.

«Следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего, а будущее стремительно приближается», — предупредил президент.

Необходимо ускорить производство робототехнических комплексов, безэкипажных катеров, морских систем, лазерного оружия, которое могло бы поражать дроны и самолеты, перечислил Путин.

«Кроме того, с соблюдением сроков и поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов <…> для ведения всех видов разведки <…> активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления», — сказал Путин.