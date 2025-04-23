USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.0852
Подписаться на уведомления
Путин предложил остановить бои в Украине?
Новость дня
Путин предложил остановить бои в Украине?

Путин готовит Россию к будущим войнам

17:16 232

России следует расширять мощности оборонно-промышленного комплекса, чтобы подготовиться к военным конфликтам будущего, заявил в среду на заседании Военно-промышленной комиссии президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, российские оборонные заводы уже вдвое увеличили выпуск средств поражения, систем связи и РЭБ, а также направили воюющей в Украине армии 4 тысячи бронемашин и танков, 180 самолетов и вертолетов и более 1,5 миллиона беспилотников, в том числе 4 тысячи управляемых по системе виртуальной реальности (FPV).

«Знаю прекрасно и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает», — посетовал Путин.

Он добавил, что на текущий год ВПК поставлены «еще более масштабные», чем ранее, задачи, а программа расширения мощностей оборонных заводов затронет более 400 предприятий.

«Следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего, а будущее стремительно приближается», — предупредил президент.

Необходимо ускорить производство робототехнических комплексов, безэкипажных катеров, морских систем, лазерного оружия, которое могло бы поражать дроны и самолеты, перечислил Путин.

«Кроме того, с соблюдением сроков и поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов <…> для ведения всех видов разведки <…> активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления», — сказал Путин.

Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди
Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди обновлено 17:12
17:12 1865
Алиев в Китае. Начало нового этапа
Алиев в Китае. Начало нового этапа наша передовица; все еще актуально
03:41 6438
Cерия взрывов в центре Москвы
Cерия взрывов в центре Москвы видео
17:03 944
50 толчков в Стамбуле… И заявление Имамоглу
50 толчков в Стамбуле… И заявление Имамоглу новость дополнена; видео
17:23 8186
Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать…
Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать… спецреп о наших бедах; все еще актуально
03:14 4424
Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим
Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим
16:42 505
Встречи Алиева с высокопоставленными чиновниками Китая
Встречи Алиева с высокопоставленными чиновниками Китая фото; обновлено 16:17
16:17 1737
Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу
Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу видео
15:44 1419
Масштабные взрывы на складе боеприпасов в России: что известно
Масштабные взрывы на складе боеприпасов в России: что известно видео; обновлено 15:18
15:18 11471
Украина ответила США: К капитуляции не готовы
Украина ответила США: К капитуляции не готовы обновлено 16:00
16:00 6968
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 13:25
13:25 7931

ЭТО ВАЖНО

Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди
Турецкий профессор: Главное землетрясение еще впереди обновлено 17:12
17:12 1865
Алиев в Китае. Начало нового этапа
Алиев в Китае. Начало нового этапа наша передовица; все еще актуально
03:41 6438
Cерия взрывов в центре Москвы
Cерия взрывов в центре Москвы видео
17:03 944
50 толчков в Стамбуле… И заявление Имамоглу
50 толчков в Стамбуле… И заявление Имамоглу новость дополнена; видео
17:23 8186
Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать…
Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать… спецреп о наших бедах; все еще актуально
03:14 4424
Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим
Зеленский: Россия убивает мирных жителей и хвастается этим
16:42 505
Встречи Алиева с высокопоставленными чиновниками Китая
Встречи Алиева с высокопоставленными чиновниками Китая фото; обновлено 16:17
16:17 1737
Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу
Африканец попал в плен ВСУ. Он хотел заработать денег и уехать в Европу видео
15:44 1419
Масштабные взрывы на складе боеприпасов в России: что известно
Масштабные взрывы на складе боеприпасов в России: что известно видео; обновлено 15:18
15:18 11471
Украина ответила США: К капитуляции не готовы
Украина ответила США: К капитуляции не готовы обновлено 16:00
16:00 6968
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 13:25
13:25 7931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться