Иорданцы избавляются от «Братьев-мусульман»

«Группировка объявлена вне закона после раскрытого спецслужбами заговора против государства», — подчеркнул министр. Прямая трансляция велась на телеканале Al Mamlaka.

Министерство внутренних дел Иордании официально объявило о роспуске исламистского движения «Братья-мусульмане», конфискации его имущества и закрытии всех офисов в стране.

По словам Фарайи, члены движения вели подпольную деятельность, направленную на дестабилизацию страны и подрыв национального единства. Он также предупредил, что любая поддержка «Братьев-мусульман» в СМИ или соцсетях будет караться законом.

Министр подчеркнул, что истинный ислам основывается на толерантности и умеренности, а экстремизм ведет к хаосу и насилию.

15 апреля МВД Иордании сообщило о предотвращении заговора, арестовав 16 человек, обвиненных в подготовке терактов, хранении оружия и связях с зарубежными структурами, включая Ливан.

Политическим крылом «Братьев-мусульман» в Иордании является Фронт исламского действия, чьи сторонники занимают 31 место в парламенте страны.