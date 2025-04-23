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Немцы пригрозили российскому послу

17:35 1291

Власти немецкой федеральной земли Бранденбург пригрозили выгнать посла России в Германии Сергея Нечаева, если тот появится на торжественной церемонии, посвященной годовщине окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление директора Фонда мемориалов Бранденбурга Акселя Дреколла.

«Мы запретили российскому посольству участие во всех памятных мероприятиях после нападения России на Украину. Если посол все же попытается присутствовать, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил в тесном взаимодействии с силами безопасности», — отметил Дреколл.

Поводом для столь жесткой позиции стали заявления Нечаева, в которых он подчеркнул, что не намерен отказываться от участия в памятных мероприятиях, несмотря на официальные запреты. «Нам не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в открытых общественных местах и отметить День Победы», — приводит слова дипломата Bild.

Как пишет издание, несмотря на отсутствие приглашения, Сергей Нечаев уже посетил мемориальный комплекс «Зееловские высоты». Это вызвало обеспокоенность у властей. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (СДПГ) намерены не допустить подобных визитов в будущем, уточняет Bild.

Ранее Министерство иностранных дел Германии направило рекомендацию региональным властям — не допускать представителей России и Беларуси к участию в мероприятиях, приуроченных к окончанию Второй мировой войны. Ведомство заявило, что российская сторона использует память о Второй мировой войне как политический инструмент и неправомерно связывает ее с агрессивной войной против Украины. Как отмечала Berliner Zeitung, согласно внутреннему документу, в случае появления российских или белорусских официальных лиц без уведомления организаторы церемоний вправе применить меры вплоть до их выдворения.

17 апреля пресс-служба Бундестага подтвердила, что послы России и Беларуси не были приглашены на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны. Это решение, как подчеркивается, было принято с учетом позиции федерального правительства Германии.

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