Азербайджан выдал России бежавшего от войны Савлатова

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Савлатова Сотима Зухуровича (1997 г.р.).

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, Савлатов, находившийся в международном розыске, обвиняется в совершении «преступления», связанного с «самовольным оставлением воинской части или места службы военнослужащим, проходящим службу по призыву или контракту в период мобилизации либо военного положения на территории Российской Федерации, а также в неявке на службу в течение более одного месяца без уважительных причин».

В январе текущего года Савлатов был задержан на территории Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.