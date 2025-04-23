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В Литве представили план действий на случай войны

17:44 490

В столице Литвы Вильнюсе представили план эвакуации из города во время войны. Его на пресс-конференции презентовал мэр города Валдас Бенкунскас, передает Delfi Литва.

«План эвакуации Вильнюса рассчитан на случаи военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз, серьезных стихийных бедствий и чрезвычайных инфраструктурных аварий», — приводит издание слова градоначальника.

Он также отметил, что план является частью оборонной политики. Столица Литвы находится недалеко от границы с Беларусью.

«Столица Литвы, расположенная в 30 километрах от границы враждебного государства, находится в особом географическом положении. Из-за этого наша практика подготовки отличается от Таллина или Риги», - сказал Валдас Бенкунскас.

По его словам, проект «актуален для сценария военного вторжения», при этом отметив, что сейчас таковой угрозы нет. Мэр отметил, что при составлении плана власти опирались на пример Украины.

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