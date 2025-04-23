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Бакинский суд вынес приговор армянскому шпиону Гасымзаде

Отдел информации
18:00 1520

В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор по уголовному делу Эмина Гасымзаде, обвиняемого в государственной измене и других преступлениях против конституционного строя Азербайджана.

На заседании под председательством судьи Тельмана Гусейнова суд приговорил Гасымзаде к 15 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, осужденный передавал Армении сведения, наносящие ущерб суверенитету и государственной безопасности Азербайджана, размещал в соцсетях антигосударственные призывы и подстрекал к межнациональной розни. Кроме того, он обвиняется в передаче фотографий из города Шуша и других районов по указанию лиц, связавшихся с ним через соцсети.

Э.Гасымзаде был привлечен к ответственности Государственной службой безопасности по статьям 274 (государственная измена), 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 283.1 (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.

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