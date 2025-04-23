Москва отказала новым властям Сирии

Асад вместе с семьей бежал в Россию в декабре, в январе новые сирийские власти обратились с просьбой об экстрадиции. При этом, несмотря на отказ, аш-Шараа и его окружение готовы продолжать переговоры с Кремлем.

«Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН. Все оружие в Сирии — российское. Существует множество продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия полагалась в течение многих лет. Мы должны учитывать эти сирийские интересы», — заявили сирийские власти.

По словам президента, сирийское правительство ведет переговоры и с Россией, поддерживавшей Асада, и с Турцией, которая поддерживала аш-Шараа еще в его бытность лидером группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».

Первые официальные переговоры между Россией и новыми властями Сирии прошли в конце января, когда в Дамаске побывала делегация во главе с замглавы российского МИД Михаилом Богдановым. По итогам встречи сирийская сторона выпустила заявление о том, что Дамаск ждет от Москвы признания прошлых ошибок, компенсаций и помощи в восстановлении Сирии. Сообщалось также, что стороны обсуждают судьбу двух российских военных баз в Латакии.