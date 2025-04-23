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Путин предложил остановить бои в Украине?
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Путин предложил остановить бои в Украине?

«Путин хочет получить то, чего не может добиться на поле боя»

считает специалист по России Сэм Грин
18:43 806

Британо-американский политолог, специалист по России Сэм Грин в своем аккаунте в соцсети Х рассуждает о мирных предложениях США по Украине.

Грин проанализировал данные газеты Financial Times о том, что Россия предложила Вашингтону заморозить нынешнюю линию фронта. В план США, по сведениям журналистов разных СМИ, также входит отказ от вступления Украины в НАТО и фактическое признание российского контроля над оккупированными украинскими территориями.

По мнению Грина, «путинское предложение о прекращении огня — это попытка получить за столом переговоров то, чего он не может добиться на поле боя: устранение Украины как независимого образования».

Планы Вашингтона не предусматривают какие-либо гарантии безопасности для Украины или размещение в стране западных войск. Но, как считает Грин, «Путин может использовать эти предложения для создания постоянной угрозы безопасности и политического контроля над Киевом» только при двух условиях: отсутствие европейских сил сдерживания и перспективы вступления Украины в ЕС. Поэтому Грин считает, что «европейские силы должны войти [в Украину] еще до прекращения огня или в момент начала его действия».

У Европы есть способы оказать давление как на Москву, так и на Вашингтон, полагает политолог. Например, она может ввести над Украиной бесполетную зону или окончательно конфисковать российские активы, замороженные в ЕС. Или же — отказаться идти в фарватере американской внешней политики и ввести санкции против тех, кто будет получать выгоду от сделок с украденной у Украины собственностью.

«Если описанное в Financial Times соглашение действительно материализуется, Европа должна будет применить свою силу в трех недостающих аспектах: безопасность, санкции и непризнание», — считает Грин.

«Вашингтон и Москва могут навязать Украине прекращение огня на невыгодных условиях, и все говорит о том, что они это сделают. Не во власти Киева изменить эти условия, но это может сделать Европа», — считает политолог.

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