Америка уже понимает «позицию России»

«Я бы сказал, что мы лучше понимаем, в чем состоит позиция России, потому что мы действительно поговорили с ними после трех лет молчания. Какова украинская позиция, и выяснить: могут ли эти стороны вообще найти точки соприкосновения, ведь говорят на разных языках... Нам, возможно, придется прийти к выводу, что они [Россия и Украина] в своих позициях настолько далеки друг от друга, что в настоящее время заключение мира невозможно», — сказал Рубио.

По мнению главы Госдепа, США со своей стороны «сделали все возможное» и будут делать это «до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед». «Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеки друг от друга и недостаточно двигаемся, возможно, нам придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей. Это не наша война», – сказал Рубио.

По словам главы американской дипломатии, мирное урегулирование «зависит не от нас, оно зависит от России и Украины».

Ранее госсекретарь США отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине на фоне заявления украинского президента Владимира Зеленского о Крыме, сообщала The New York Times. Признание Киевом Крыма российским стало одним из ключевых пунктов «мирного плана» Вашингтона. Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает полуостров российским.