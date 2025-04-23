«Карабах» вышел в финал Кубка Азербайджана

«Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Араз-Нахчыван», игры с которым в последнее время приобрели для команды Гурбана Гурбанова принципиальное значение. Неслучайно в первой полуфинальной игре с нахчыванцами (0:1) главный тренер «Карабаха», недовольный назначением пенальти, так ударил ногой по своему планшету, что тот разлетелся на части. Правда, спустя несколько дней команда подарила своему наставнику новый девайс.

В сегодняшней игре «Карабах» отыгрался и за поражение, и за планшет. 3:0 - и агдамцы близки к тому, чтобы во второй раз подряд сделать золотой дубль, победив и в чемпионате, и в Кубке страны.

Нахчыванцы выглядели неплохо до тех пор, пока на 65-й минуте после ошибки капитана команды Вадима Абдуллаева мяч курьезным образом залетел в их ворота. Гол приписали Яссину Бензиа. Уже спустя пять минут Нариман Ахундзаде сделал счет 2:0. А на 77-й минуте Торал Байрамов реализовал пенальти.