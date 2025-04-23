Между Индией и Пакистаном напряженность

Индия объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам после теракта в Джамму и Кашмире, жертвами которого стали 26 человек.

«Советники посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам объявлены персонами нон грата», - сказал он.

Мисри также сообщил, что власти Индии почти в два раза сокращают численность своего посольства в Исламабаде и пакистанского диппредставительства в Нью-Дели. «Общая численность посольств будет сокращена с нынешних 55 до 30 человек за счет дальнейших сокращений, которые должны быть произведены к 1 мая 2025 года», - сказал он.

По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек, ранены 17. Это крупнейшее подобное нападение в Индии за последние почти два десятилетия - после террористической атаки в городе Мумбаи в 2008 году. Сообщается, что большинство погибших были туристами из разных регионов Индии. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка «Кашмирское сопротивление». Она утверждает, что убитые не были обычными туристами, а были связаны со спецслужбами. Подтверждений этой информации группировка не предоставила.