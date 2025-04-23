«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? В этом районе также в течение многих лет до «передачи Обамы» находились крупные базы российских подводных лодок. Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасная – он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, «мы очень близки к заключению соглашения, но человек, у которого нет ни одного козыря на руках, должен наконец это понять и довести дело до конца».

«…Я не имею никакого отношения к России, но мне небезразлично то, что каждую неделю умирают в среднем по пять тысяч российских и украинских солдат — совершенно напрасно. Заявление, сделанное сегодня Зеленским, лишь продлит «поле смерти», а этого никто не хочет!» — уверяет президент США.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет юридически признавать Крым российским. The Washington Post незадолго до этого сообщила, что на переговорах в Лондоне 23 апреля США выступят с предложением о признании Киевом и европейскими странами Крыма как российской территории.