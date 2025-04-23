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Землетрясение в Стамбуле: более 200 пострадавших, поврежденные здания...
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: более 200 пострадавших, поврежденные здания...

Али Асадов вице-президенту Турции: Азербайджан рядом...

20:42 589

23 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Как сообщили в Кабинете министров, в ходе разговора была выражена обеспокоенность в связи с серией землетрясений, произошедших в Стамбуле. Отмечалось, что Азербайджан, как и всегда, находится рядом с братской Турцией и в этот трудный момент.

Были обсуждены мероприятия, предпринимаемые в настоящее время соответствующими структурами Турции по оценке ситуации в регионе, а также устранению результатов землетрясения.

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