Али Асадов вице-президенту Турции: Азербайджан рядом...

23 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Как сообщили в Кабинете министров, в ходе разговора была выражена обеспокоенность в связи с серией землетрясений, произошедших в Стамбуле. Отмечалось, что Азербайджан, как и всегда, находится рядом с братской Турцией и в этот трудный момент.

Были обсуждены мероприятия, предпринимаемые в настоящее время соответствующими структурами Турции по оценке ситуации в регионе, а также устранению результатов землетрясения.