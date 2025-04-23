Пентагон предупредил Европу

Соединенные Штаты не могут и дальше быть «единственным гарантом» безопасности европейских стран, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Время, когда США были единственным гарантом европейской безопасности, прошло, — сказал министр обороны во время выступления в Колледже Сухопутных войск США в штате Пенсильвания. — Это давно назрело. Европа должна активизироваться в военном плане и возглавить дело».

По словам главы американского оборонного ведомства, по мере укрепления роли европейских государств в обеспечении своей безопасности у США высвободятся ресурсы для концентрации на других направлениях — в первую очередь для противостояния усилению китайского влияния в Азии.

Также Хегсет подчеркнул, что будет добиваться от европейских союзников по НАТО, чтобы они нарастили военные расходы до уровня 5% своего ВВП.

«Послание президента Трампа миру в течение 100 дней его второго президентского срока остается предельно четким: «Америка снова в деле», — добавил министр.