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Кремль назвал свое условие для мира в Украине

21:03 551

Завершение войны России и Украины возможно, если украинские войска покинут захваченные РФ территории Украины: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Корреспондент французского журнала Le Point Анн Нива спросила Пескова, завершится ли война с выводом ВСУ из оккупированных Россией регионов.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да»,— ответил представитель Кремля.

Песков заявил, что данные регионы закреплены в Конституции РФ как «ее неотъемлемые части». «По результатам референдумов эти территории вошли в административные границы Российской Федерации. С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто», - заявил Песков. 

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