Синагоги Нью-Йорка отказались принять израильского министра

В рамках визита министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в Нью-Йорк ряд ортодоксальных синагог, поддерживающих еврейское государство, отказались встречаться с ним и сопровождающими его раввинами.

Израильское издание «Детали» пишет, что, в частности, Бен-Гвиру отказали синагога Park East и две синагоги Safra. В еврейской общине Нью-Йорка сообщили: люди Бен-Гвира обратились в несколько синагог, но им отказали. «Некоторые из этих синагог поддерживают правительство и не возражают против приема других политиков, но он другой», — сказали источники.

Итамар Бен-Гвир отправился в США с восьмидневным визитом. Он посетит Нью-Йорк, Майами и Вашингтон. При этом Бен-Гвиру пока не удалось договориться о встрече со своим коллегой, министром внутренней безопасности США. Пока же министр нацбезопасности Израиля побывал на приеме в Мар-а-Лаго, где встретился с бизнесменами и членами Республиканской партии.