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Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие

наше поле зрения
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
22:27 1426

По итогам продолжительных консультаций Индия, вероятно, даст разрешение на продажу Армении оперативно-тактических ракет Pralay. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на индийские СМИ.

Pralay разработана Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Эта тактическая ракета работает на твердом топливе и имеет дальность полета до 500 километров.

Еще в прошлом году индийские источники сообщали о переговорах Армении по приобретению Pralay. Отмечается, что Ереван стремится приобрести эти ракеты для создания баланса с израильскими оперативно-тактическими ракетами LORA, находящимися на вооружении азербайджанской армии.

Pralay разработана Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Эта тактическая ракета работает на твердом топливе и имеет дальность полета до 500 километров

Следует напомнить, что за последние годы Индия стала главным поставщиком вооружений Армении, поставив в эту страну вооружение на миллиарды долларов, включая реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки, противотанковые ракеты, радары, антидроновые системы и другое вооружение. Также сообщается, что Ереван проявляет интерес к приобретению у Дели не только ракет Pralay, но и гиперзвуковых ракет BrahMos.

Ракета BrahMos —сверхзвуковая крылатая ракета, разработанная в рамках сотрудничества между индийской организацией DRDO и российским НПО «Машиностроение». Она способна развивать скорость, почти втрое превышающую скорость звука (2,8 Маха), и может запускаться с земли, моря и воздуха.

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