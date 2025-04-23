Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие

По итогам продолжительных консультаций Индия, вероятно, даст разрешение на продажу Армении оперативно-тактических ракет Pralay. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на индийские СМИ.
Pralay разработана Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Эта тактическая ракета работает на твердом топливе и имеет дальность полета до 500 километров.
Еще в прошлом году индийские источники сообщали о переговорах Армении по приобретению Pralay. Отмечается, что Ереван стремится приобрести эти ракеты для создания баланса с израильскими оперативно-тактическими ракетами LORA, находящимися на вооружении азербайджанской армии.
Следует напомнить, что за последние годы Индия стала главным поставщиком вооружений Армении, поставив в эту страну вооружение на миллиарды долларов, включая реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки, противотанковые ракеты, радары, антидроновые системы и другое вооружение. Также сообщается, что Ереван проявляет интерес к приобретению у Дели не только ракет Pralay, но и гиперзвуковых ракет BrahMos.
Ракета BrahMos —сверхзвуковая крылатая ракета, разработанная в рамках сотрудничества между индийской организацией DRDO и российским НПО «Машиностроение». Она способна развивать скорость, почти втрое превышающую скорость звука (2,8 Маха), и может запускаться с земли, моря и воздуха.