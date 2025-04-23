Трамп атакует Украину

Мы живем, словно в режиме популярной салонной игры: «Город засыпает, просыпается мафия!». В Европе дело близится к вечеру, а в Соединенных Штатах просыпаются политики и начинают комментировать происходящее, начинай только листать информационную ленту. Вот и сейчас Дональд Трамп по своей привычке отреагировал на комментарий Владимира Зеленского The Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма, тут не о чем говорить». Кому-то, может, и не о чем, позиция Украины по этому вопросу никогда не менялась, а Трамп разразился длинным постом, в котором упрекает украинского президента за такие заявления, которые, по его мнению, «усложняют урегулирование войны».

По ходу он, разумеется, припоминает, что Крым русские забрали при Обаме, а украинцы не сопротивлялись. Еще недавно Трамп сетовал, что Украина зачем-то стала воевать с Россией, будучи в двадцать раз меньше, а тут вот разворачивает свою позицию на 180 градусов. Впрочем, на то он и Трамп. Что характерно, достается исключительно Зеленскому, который постоянно заявляет о готовности к немедленному прекращению огня без предварительных условий, и ни слова упрека в адрес Путина, который отказывается от безусловного прекращения огня, демонстративно обстреливает крупные украинские города с многочисленными жертвами среди гражданского населения и уже просто выставляет Трампа дураком. Ранее в этот же день в Лондоне прошла встреча представителей Британии, Франции и Украины относительно урегулирования войны, и в ней ожидалось участие главы Госдепа Марко Рубио и спецпредставителя президента Кита Келлога. Сначала пришло сообщение, что не приедет Рубио, а затем и Келлог отвалился. И кто тут у нас срывает мирные переговоры?