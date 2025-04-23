Трамп атакует Украину

Мы живем, словно в режиме популярной салонной игры: «Город засыпает, просыпается мафия!».
В Европе дело близится к вечеру, а в Соединенных Штатах просыпаются политики и начинают комментировать происходящее, начинай только листать информационную ленту. Вот и сейчас Дональд Трамп по своей привычке отреагировал на комментарий Владимира Зеленского The Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма, тут не о чем говорить».
Кому-то, может, и не о чем, позиция Украины по этому вопросу никогда не менялась, а Трамп разразился длинным постом, в котором упрекает украинского президента за такие заявления, которые, по его мнению, «усложняют урегулирование войны».
По ходу он, разумеется, припоминает, что Крым русские забрали при Обаме, а украинцы не сопротивлялись. Еще недавно Трамп сетовал, что Украина зачем-то стала воевать с Россией, будучи в двадцать раз меньше, а тут вот разворачивает свою позицию на 180 градусов. Впрочем, на то он и Трамп.
Что характерно, достается исключительно Зеленскому, который постоянно заявляет о готовности к немедленному прекращению огня без предварительных условий, и ни слова упрека в адрес Путина, который отказывается от безусловного прекращения огня, демонстративно обстреливает крупные украинские города с многочисленными жертвами среди гражданского населения и уже просто выставляет Трампа дураком.
Ранее в этот же день в Лондоне прошла встреча представителей Британии, Франции и Украины относительно урегулирования войны, и в ней ожидалось участие главы Госдепа Марко Рубио и спецпредставителя президента Кита Келлога. Сначала пришло сообщение, что не приедет Рубио, а затем и Келлог отвалился. И кто тут у нас срывает мирные переговоры?
Уже очевидно, что Белый дом оказался не готов к сложной работе по установлению мира в Украине. Трамп не тот человек, что способен погрузиться в сложную тему и последовательно ее решить, а его представитель Стив Уиткофф восполняет свои пробелы в знаниях о российско-украинских отношениях в долгих беседах с Путиным и его шестерками, а потом делится этими откровениями со своим президентом. Это точно не самый короткий путь к миру.
Приближается первая круглая дата, которую традиционно чтут в американской политике – первые сто дней президентства, а похвастаться нечем. Опрос Reuters/IPSOS показывает, что уже 59% американцев считают, что Америка утрачивает уважение в мире. Если именно в этом заключалась задача первых трех месяцев президента Трампа, он справляется с ней опережающими темпами. Отсюда и раздражение по поводу Зеленского, мешающего 47-му президенту США надеть лавры миротворца. О том, что главный виновник сидит в Кремле, Трамп старается не думать и тем более не говорить. Путину это не может не нравиться. И, значит, он будет продолжать.
Вот и глава Пентагона Хегсет заявил, что США больше не могут гарантировать безопасность Европы. Ну как тут остановиться, когда так идет масть?