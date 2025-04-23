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Что обсуждал Сахиль Бабаев с Азиатским банком?

23 апреля 2025, 23:15 592

Министр финансов Азербайджана, член Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) Сахиль Бабаев встретился в формате онлайн с исполнительным директором, представляющим Азербайджан в Совете директоров АБР, Рэйчел Томпсон. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

На встрече была подчеркнута важность долгосрочного успешного сотрудничества между Азербайджаном и АБР, стороны обменялись мнениями по Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025-2029 годы, которая в настоящее время находится на стадии обсуждения, а также по будущим программам кредитования проектов, основанных на приоритетах правительства.

Сахиль Бабаев и глава постоянного представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал

Сахиль Бабаев отметил важность поддержки, оказываемой банком в проектах, реализуемых правительством в соответствии с потребностями развития страны, подчеркнул, что Азербайджан продолжит оставаться активным членом донорского сообщества для поддержки социальных инициатив АБР и усилий по сокращению бедности.

В ходе встречи были рассмотрены направления будущего сотрудничества, включая расширение сети Бакинского метрополитена, возможности сотрудничества в проектах по развитию транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях, снабжению питьевой водой, сокращению потерь воды и управлению дождевыми водами, а также в области модернизации железнодорожной инфраструктуры.

На встрече с главой постоянного представительства АБР в Азербайджане Суннией Дуррани-Джамал Сахиль Бабаев высоко оценил роль представительства банка в Азербайджане в определении потребностей страны и координации сотрудничества.

С.Дуррани-Джамал заявила, что АБР как важный и надежный партнер Азербайджана готов и дальше расширять сотрудничество и поддерживать приоритеты развития страны.

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