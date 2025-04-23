Украина ударила по России, иранские ракеты залетели в дома русских

Телеграм-каналы писали, что инцидент произошел рядом с поселком Барсово, где находится 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. В результате взрывов боеприпасов пострадали четыре человека. 23 апреля в районе были закрыты все учебные заведения и часть предприятий, эвакуированы сотни местных жителей. Подтверждено 18 попаданий снарядов в гражданские объекты.

Минобороны РФ заявило, что взрыв произошел, по предварительным данным, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами

Как уже сообщалось, накануне на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области РФ произошел взрыв после детонации боеприпасов.

Тем временем очевидцы в социальных сетях пишут, что после взрыва фрагменты снарядов «разлетались на десятки километров и падали возле их домов». Среди них «снаряды калибра 107 мм Fadjr – неуправляемая ракета иранского производства. Данная система была разработана с использованием северокорейских технологий, которые, в свою очередь, базируются на советских реактивных системах залпового огня». Такие ракеты есть в арсеналах ХАМАС и «Хезболлы».

УНИАН пишет, что, по некоторым сведениям, на российском арсенале, предположительно, были китайские снаряды РСЗО Type 63: после взрыва в сети появились видео с обломками боеприпасов. Среди них эксперты заметили части 107-мм неуправляемых реактивных снарядов, и вполне возможно, что эти боеприпасы имеют китайское происхождение - от системы залпового огня Type 63.

При этом издание отмечает, что, хотя точно определить тип снарядов по видео сложно, их «внешний вид хвостовой части, а особенно отсутствие стабилизаторов, как на советских реактивных снарядах, указывает на то, что речь идет именно об импортных для РФ реактивных неуправляемых снарядах. В то же время называть эти боеприпасы, как это сделали некоторые источники, исключительно иранскими Fadjr-1, может быть ошибочным»

Type 63 - китайская реактивная система, созданная в 1960-х годах на основе советской БМ-14, но уменьшенная до 107 мм калибра.

Пока неизвестно, как именно эти боеприпасы попали в Россию.