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Президент Сирии обратился к Америке

23 апреля 2025, 23:54 709

США должны снять санкции с Сирии, поскольку режим прежнего главы государства Башара Асада, из-за действий которого они вводились, уже пал.

Об этом заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью The New York Times (NYT).

Аш-Шараа отметил пагубное влияние санкций на сирийскую экономику, в том числе в период правления Башара Асада. «Целые секторы были практически уничтожены: сельскохозяйственный, экономический, финансовый сектор, сфера услуг, туризм», — сказал он.

Аш-Шараа сам находится под санкциями ООН, отмечает NYT. Как сообщили изданию два осведомленных чиновника, США в марте перечислили восемь требований, обязательных к выполнению прежде, чем они снимут с Дамаска санкции. Они включают уничтожение всех оставшихся в Сирии запасов химического оружия и сотрудничество в борьбе с терроризмом. Также США и союзники настаивают на высылке иностранных наемников, которые служили в повстанческой армии, руководимой аш-Шараа, и в частных случаях получили должности в новом правительстве.

Аш-Шараа заявил, что некоторые условия «нужно обсудить или изменить». Раскрыть детали он отказался. В интервью он также заверил, что власти не допустят формирования угрозы для других стран на территории Сирии.

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