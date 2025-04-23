Президент Сирии обратился к Америке

Аш-Шараа отметил пагубное влияние санкций на сирийскую экономику, в том числе в период правления Башара Асада. «Целые секторы были практически уничтожены: сельскохозяйственный, экономический, финансовый сектор, сфера услуг, туризм», — сказал он.

Аш-Шараа сам находится под санкциями ООН, отмечает NYT. Как сообщили изданию два осведомленных чиновника, США в марте перечислили восемь требований, обязательных к выполнению прежде, чем они снимут с Дамаска санкции. Они включают уничтожение всех оставшихся в Сирии запасов химического оружия и сотрудничество в борьбе с терроризмом. Также США и союзники настаивают на высылке иностранных наемников, которые служили в повстанческой армии, руководимой аш-Шараа, и в частных случаях получили должности в новом правительстве.

Аш-Шараа заявил, что некоторые условия «нужно обсудить или изменить». Раскрыть детали он отказался. В интервью он также заверил, что власти не допустят формирования угрозы для других стран на территории Сирии.