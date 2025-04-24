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Зеленский «движется в неправильном направлении», а у Трампа терпение «на исходе»

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла информацию о том, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав принять условия американского мирного плана «до конца дня», иначе США выйдут из мирных переговоров.

«Не к концу дня сегодня», — сказала Ливитт в интервью CNN. При этом Ливитт сказала, что Дональд Трамп разочарован темпами переговоров по прекращению войны в Украине, президент Владимир Зеленский «движется в неправильном направлении». По ее словам, терпение Трампа «на исходе».

«Он (Трамп) хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны хотели этого. И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении», – цитирует ее Reuters.

Ливитт сказала, что Трамп не просил Украину признавать Крым частью России: «Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году позволил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не просил. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны должны уйти немного недовольными».

Ливитт также упрекнула Зеленского в том, что он якобы «пытается вести эти мирные переговоры через прессу». По ее словам, это «неприемлемо для президента», а переговорный процесс должен происходить за закрытыми дверями.

«…И хватит. Президент (США) разочарован. Его терпение заканчивается», – отметила Ливитт.

Трамп ранее в среду обвинил Зеленского в затягивании войны с помощью «подстрекательских заявлений», после того как президент Украины сказал, что Киев «юридически не признает российскую аннексию Крыма». Согласно одному из пунктов американского плана, который цитировали СМИ, США готовы были признать контроль России над аннексированным Крымом, а также оккупированными регионами Украины, однако Вашингтон не требовал подобных шагов со стороны Киева и ЕС.

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