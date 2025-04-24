Додика хотели арестовать

Президента Республики Сербской Милорада Додика попытались арестовать в Восточном Сараево, сообщает боснийский портал Klix.

По его данным, задержать Додика попытались сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA), однако им помешали сотрудники Министерства внутренних дел.

23 апреля Додик прибыл в Шековичи на северо-востоке БиГ, где принял участие в запуске проекта газификации восточной части республики. После этого, как утверждает Klix, он отправился в Административный центр в Восточном Сараево для встречи с местными властями. Там его хотело задержать SIPA.

26 февраля суд БиГ признал Милорада Додика виновным в несоблюдении решений высокого представителя в БиГ и заочно приговорил его к году тюрьмы и шести годам запрета на государственную деятельность. В конце марта власти БиГ направили в Интерпол запрос, чтобы объявить Додика в международный розыск. 2 апреля запрос был отклонен.