В BP рассказали, сколько миллиардов вложили в «Шахдениз»

С начала добычи в 2006 году на месторождении «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспия добыто примерно 237 млрд кубометров газа, заявил вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в соцсетях.

По его словам, за этот период с «Шахдениз» добыто 49 млн тонн (примерно 394 млн баррелей) конденсата: «BP и его партнеры до настоящего времени вложили около 30 млрд долларов США в деятельность данного месторождения, большая часть которых была связана с проектом «Шахдениз-2».

Асланбейли указал, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана к концу 2024 года получил более 7,7 млрд долларов США дохода от проекта «Шахдениз».

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективной площади «Шахдениз» было подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о разделе продукции (СРП) по «Шахдениз» ратифицировали в октябре 1996 года.