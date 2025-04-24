Убийство всех бездомных

Для начала — некоторые статистические данные. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на администрацию президента США, в январе прошлого года в Штатах насчитывалось 772 тысячи бездомных. И это – исторический максимум для самой богатой страны мира. Для сравнения: по официальным данным, в январе 2023 года общее число граждан США, не имеющих крыши над головой, ночующих на улицах или временно проживающих в приютах, превысило 650 тысяч. То есть, всего за год число бездомных увеличилось на 18 процентов. Только в процветающей Калифорнии их 187 тысяч – абсолютный рекорд среди всех штатов. Большинство бездомных ночуют на улицах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сан-Диего. Столь откровенно нищенская жизнь неизбежно ведет к другим серьезным проблемам и, прежде всего, к росту преступности и наркомании. По имеющимся данным, более 37 процентов бездомных в Калифорнии являются зависимыми от тяжелых наркотиков. Понятно, что фентаниловая эпидемия, охватившая за последние годы Америку, не обошла стороной и этот штат.

По данным местных властей, фентанил занимает первое место среди причин смертности граждан в возрасте от 15 до 45 лет. Сотни людей, открыто употребляющих наркотики прямо на улицах крупных городов — обыденная картина наших дней. Что же касается методов, которые правительство США использует для борьбы с этим злом, то они изначально обречены на провал. А цифры тем временем просто пугают. В Калифорнии от передозировки фентанилом ежегодно умирают десятки тысяч человек. Конечно, не все они бездомные, но возглавляют эту печальную статистику именно те, кто лишен крыши над головой. Фентанил — это синтетический опиоид, действующий в 50–100 раз сильнее героина. Даже малая доза этого наркотика может парализовать дыхательную систему и привести к смерти. Игнорировать столь страшную статистику, оставлять все, как есть, и наблюдать за дальнейшим углублением кризиса уже просто невозможно. Поэтому власти США пытаются предпринимать хоть какие-то меры против массового уничтожения безработных и бездомных людей, которое по факту было организовано самой системой.

Например, в 2014 году в штате Калифорния в рамках судебной реформы была принята поправка №47. И если раньше хранение тяжелых наркотиков считалось уголовным преступлением и наказывалось лишением свободы, то поправка переквалифицировала эту статью в административное правонарушение, караемым штрафом. Вы спросите, в чем смысл этой поправки в штате, страдающим от засилья наркодилеров и наркоманов? Сократить число заключенных из-за чрезмерной загруженности калифорнийских тюрем. К чему привела поправка №47? Преступность и наркомания среди бездомных выросли в разы. А на днях республиканец Рекс Перрис, мэр города Ланкастер, что в 110 километрах от Лос-Анджелеса, выступил с новым видением решения проблемы бездомных. По словам мэра, проблему можно будет решить раз и навсегда, если раздавать бездомным бесплатно… фентанил. То есть, фактически Перрис предложил убивать уличных бродяг, ибо помочь им каким-то другим способом возможности нет. И поскольку эта часть городского населения социально обречена, смерть для них – оптимальный выход из ситуации. Самое поразительное, что несмотря на людоедский смысл предложения бесплатно раздавать бездомным фентанил, сам Рекс Перрис таковым его не считает. После этого была организована петиция с требованием отставки мэра, но собрать необходимые 20 тысяч подписей ее инициаторам так и не удалось. Под призывом к отставке Перриса подписались только 1200 горожан. То есть, подавляющее большинство жителей Ланкастера против плана градоначальника по массовому уничтожению бездомных ничего не имеют.

Сам же Перрис в интервью телеканалу Fox 11 прямо заявил, что брать свои слова назад не намерен. «Я говорю о преступных элементах, вышедших из тюрем, которые составляют 40–45 процентов бездомных и несут ответственность за большую часть грабежей, изнасилований и убийств, - отчеканил мэр. - Для этих людей мы больше ничего не можем сделать». В том же телеинтервью Перрис добавил, что выступает за «очищение» от бездомных бродяг на федеральном уровне и предложил распространить свою идею по всей стране. «Мое предложение кажется жестоким? - спросил Перрис. – Так оно и есть. Но, как мэр Ланкастера, я обязан защищать трудолюбивые семьи... Я хочу, чтобы бездомные убрались из нашего города».